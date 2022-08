Südkorea und USA üben im Vorfeld von Ulchi-Manöver Krisenmanagement

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA halten im Vorfeld ihres Militärmanövers Ulchi Freedom Shield (UFS) ab Dienstag eine viertägige Übung zum Krisenmanagement ab.Erprobt wird das Vorgehen des Gemeinsamen Kommandos in der Anfangsphase einer schweren Bedrohung für die nationale Sicherheit. Ziel dabei ist, die Entwicklung der Angelegenheit zu einem Krieg zu verhindern.Auch ein Reaktionsteam der Regierung leistet in dem Prozess Unterstützung, damit im Krisenfall hinsichtlich Politik, Information und Wirtschaft integrierte Maßnahmen umgesetzt werden können.Das Manöver UFS beginnt am kommenden Montag und wird bis zum 1. September dauern.Das Verteidigungsministerium will die Fähigkeiten des Landes beim Umgang mit einer Kriegssituation verbessern. Auch sollen Szenarien geübt werden, in denen internationale Konflikte und Gefahren für die Infrastruktur bestehen.