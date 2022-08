Südkorea, USA und Japan halten Übung zur Detektion und Verfolgung nordkoreanischer Raketen ab

Photo : YONHAP News

Südkorea, die USA und Japan haben eine Übung zur Detektion und Verfolgung ballistischer Raketen abgehalten, um gegen nordkoreanische Atomwaffen und Raketen vorgehen zu können.Das Verteidigungsministerium in Seoul teilte am Dienstag mit, dass die Marinen Südkoreas, der USA, Japans, Australiens und Kanadas vom 8. bis 14. August vor der Küste der US-Marineanlage Pacific Missile Range Facility (PMRF) auf Hawaii die multinationale Übung Pacific Dragon abgehalten hätten.Pacific Dragon ist eine multinationale Übung zur Raketenabwehr in der Luft und dient dazu, taktische und technische Anpassungen vorzunehmen sowie die Interoperabilität zu verbessern. Die Übung findet alle zwei Jahre statt.Südkorea, die USA und Japan übten am Rande der Übung Pacific Dragon das Aufspüren und Verfolgen nordkoreanischer ballistischer Raketen.