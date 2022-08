Staatsanwälte durchsuchen Wohnsitze von früherem Geheimdienstchef und früherem Verteidigungsminister

Photo : YONHAP News

Staatsanwälte haben am Dienstag die Wohnsitze des früheren Geheimdienstchefs Park Jie-won und des früheren Verteidigungsministers Suk Wook durchsucht.Die Durchsuchungen erfolgten im Zusammenhang mit Ermittlungen zum Tod eines südkoreanischen Beamten, der im Jahr 2020 von nordkoreanischen Soldaten getötet worden war.Ermittler der Staatsanwaltschaft Seoul Zentral suchten in den Wohnsitzen nach möglichen Hinweisen darauf, dass die frühere Regierung interne Dokumente gefälscht habe. Ziel sei es laut dem Verdacht gewesen, den Anschein zu erwecken, dass der Beamte flüchten wollte.Der 47-jährige Fischereibeamte Lee Dae-jun hatte im September 2020 in Grenznähe nahe der Insel Yeonpyeong einen Einsatz, aus dem er nicht zurückkam. Bald stellte sich heraus, dass nordkoreanische Soldaten ihn in nordkoreanischem Gewässer entdeckt und erschossen hatten.Laut Aufzeichnungen zu einem Treffen des Verteidigungsausschusses im Parlament am 24. September 2020, habe Verteidigungsminister Suh, kurz nachdem er von dem Verschwinden des Beamten erfahren habe, angeordnet, einem möglichen Fluchtversuch nachzugehen.Der frühere Geheimdienstchef Park soll sein Amt missbraucht haben, indem er den Anschuldigungen zufolge geheimdienstliche Informationen zu den Todesumständen des Beamten verschwinden ließ.