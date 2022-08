42 Staaten fordern russischen Abzug aus AKW Saporischschja in Ukraine

Photo : YONHAP News

42 Staaten, darunter Südkorea, die USA und die EU-Mitglieder, haben die russische Besetzung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja verurteilt und die Rückgabe der Kontrolle über das AKW gefordert.Eine entsprechende Forderung unterbreiteten die Staaten in einer gemeinsamen Erklärung, die die Vertretung der Europäischen Union bei den internationalen Organisationen in Wien am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichte.Sie forderten darin, dass innerhalb der international anerkannten Grenzen der Ukraine die legitimen AKW-Betreiber ihre Aufgaben ohne externe Bedrohung oder harte Arbeitsbedingungen souverän erfüllen können müssten.Der Einsatz von russischen Soldaten und Waffen in der Nuklearanlage sei inakzeptabel. Damit würden nicht nur die Sicherheit, sondern auch die Sicherheitsrichtlinien ignoriert, zu deren Einhaltung alle Mitglieder der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) verpflichtet seien, warnten sie.Russland hatte Anfang März das Atomkraftwerk Saporischschja besetzt und dort viele Truppen und Großwaffen stationiert.