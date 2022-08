Über 80.000 Corona-Neuinfektionen in Südkorea

Photo : KBS News

In Südkorea sind am Montag mehr als 80.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Dienstag wurden mit Stand 0 Uhr 84.128 Neuansteckungen innerhalb von 24 Stunden nachgewiesen.Die Zahl ist verglichen mit der Vorwoche um etwa 66.000 niedriger. Als Grund werden weniger Testungen am Wochenende und dem Feiertag zum Unabhängigkeitstag am Montag vermutet.Die Zahl der kritisch kranken Patienten kletterte gegenüber dem Vortag um 42 auf 563. Das entspricht dem höchsten Stand seit dem 26. April. Von ihnen sind 495 Personen 60 Jahre alt oder älter.Die Belegung der Intensivbetten für Corona-Patienten im Lande stieg demnach um 0,5 Prozentpunkte auf 45,5 Prozent.37 weitere Infizierte starben, darunter 36 im Alter von 60 Jahren oder höher. Bisher wurden 25.710 Todesfälle registriert, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.