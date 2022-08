Investitionen aus Steueroasen in Südkorea steigen deutlich

Die Kaimaninseln, eine Steueroase, haben im ersten Halbjahr beim Volumen der Investitionen in Südkorea den zweiten Platz hinter den USA belegt.Guatemala, Malta und die Jungferninseln, die ebenfalls als Steueroasen gelten, platzierten sich unter den ersten Zehn. Diese Länder haben ein geringes Handelsvolumen mit Südkorea aufzuweisen.Laut dem Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Dienstag wurden im ersten Halbjahr hierzulande ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 11,08 Milliarden Dollargemeldet.Davon stammten 1,54 Milliarden Dollar, 13,9 Prozent, von den Kaimaninseln. Sie landeten somit auf Platz zwei hinter den USA, die mit 2,94 Milliarden Dollar an der Spitze lagen.Die Kaimaninseln sind ein britisches Überseegebiet in der Karibik und haben nur 60.000 Einwohner.Guatemala, Malta und die Jungferninseln sind ebenfalls Steuerparadiese, in denen keine oder nur geringe Einkommens-, Körperschafts- und Erbschaftssteuern erhoben werden, wenige Unternehmensregulierungen vorgenommen werden und die Anonymität finanzieller Transaktionen gewährleistet wird.Die Investitionen über Steueroasen sind zwar nicht illegal. Jedoch gilt das Risiko als hoch, dass es sich dabei um Schwarzgeld handelt.