Nationales SIGNIS-Weltkongress in Seoul eröffnet

Der SIGNIS-Weltkongress 2022 ist am Dienstag in Seoul eröffnet worden.



Der SIGNIS-Weltkongress ist eine internationale Veranstaltung, zu der katholische Journalisten aus aller Welt zusammenkommen.



An dem Treffen unter dem Thema „Frieden in der digitalen Welt“ nimmt der russische Journalist Dmitri Muratow, Friedensnobelpreisträger von 2021, per Videoschaltung teil.



Papst Franziskus sagte in einer Sonderbotschaft, es sei zeitgemäß, dass man in der von neuer Gewalt und Aggression geprägten jüngsten Situation „Frieden in der digitalen Welt“ als Thema des Weltkongresses gewählt habe.



Das Kirchenoberhaupt äußerte die Erwartung, dass die Veranstaltung eine wichtige Gelegenheit biete, um durch digitale Medien die Einsamkeit wegen der Isolation zu lindern und mit Gebeten und Lobpreisungen alle Familien- und Kirchengemeinschaften zusammenhalten zu lassen.