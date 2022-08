Vereinigungsministerium hofft auf Nordkoreas positive Reaktion auf Yoons Angebot

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Vereinigungsministerium hat die Erwartung geäußert, dass Nordkorea auf den von Präsident Yoon Suk Yeol unterbreiten „kühnen Plan“ für dessen Denuklearisierung positiv reagieren wird.Entsprechendes sagte ein Beamter des Vereinigungsministeriums angesichts der Frage, ob das Ressort bezüglich Yoons Angebots einen Arbeitskontakt mit Nordkorea plane.Yoon hatte gestern in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag Nordkorea angeboten, im Falle der Denuklearisierung wirtschaftliche Hilfe leisten zu wollen.Der Ministeriale fügte hinzu, dass das Ressort künftig unter Berücksichtigung der innerkoreanischen Beziehungen und der Situation auf der koreanischen Halbinsel überprüfen werde, ob es konkrete Vorschläge gegenüber Nordkorea unterbreiten werde.Zur Meinung, dass in dem Plan politische und militärische Fragen nicht berücksichtigt worden seien, hieß es, man habe zunächst Maßnahmen zur wirtschaftlichen Kooperation präsentiert, bei denen in Nordkorea Bedarf bestehe. Entsprechende Maßnahmen im politischen und militärischen Bereich seien ebenfalls umfassend ausgearbeitet worden, sie seien aber noch nicht bekannt gemacht worden.