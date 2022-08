Microsoft-Gründer Gates fordert größere Rolle Südkoreas im Kampf gegen Infektionskrankheiten

Photo : YONHAP News

Microsoft-Gründer Bill Gates hat Südkorea aufgefordert, im Kampf gegen Infektionskrankheiten eine größere Rolle zu spielen.Südkorea solle sich auf der Grundlage seiner fortgeschrittenen Wissenschaft und Technologie stärker einbringen, sagte Gates am Dienstag in einer Rede vor der Nationalversammlung in Seoul.Gates pries Südkoreas Entwicklung vom kriegszerstörten Land zur wirtschaftlichen Großmacht innerhalb nur einer Generation.Weltweit hätten 25 Millionen Kinder im vergangenen Jahr nicht den grundlegenden Impfschutz erhalten. Es sei die höchste Zahl seit 2009 gewesen. Südkorea würde in geeignetster Weise eine führende Rolle bei der Impfstoffherstellung und Covid-Testungen spielen können, hieß es.Der Co-Vorsitzende der Bill und Melinda Gates-Stiftung erwähnte außerdem Südkoreas Beteiligung an multilateralen Anstrengungen zur Bekämpfung anderer Infektionskrankheiten sowie Zahlungsversprechen in Höhe von 200 Millionen Dollar für die COVAX-Plattform.