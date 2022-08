Börse in Seoul kann dritten Handelstag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi hat am Dienstag den dritten Handelstag in Folge zulegen können.Der Leitindex rückte um 0,22 Prozent auf 2.533,52 Zähler vor.Grund für den Anstieg sei laut der Nachrichtenagentur Yonhap gewesen, dass die Zentralbanken führender Volkswirtschaften ihre Geldpolitik lockern könnten, nachdem China schwache Wirtschaftsdaten gemeldet hatte.In den USA waren die Inflationserwartungen für die nächsten 12 Monate im Vormonatsvergleich niedriger. Dies habe Optimismus geschürt, dass die US-Notenbank eine weniger straffe Zinspolitik verfolgen könnte.Die Anleger schienen die schwachen Daten aus China und den USA so interpretiert zu haben, dass der Inflationsdruck nachlassen könnte. An der koreanischen Börse sei dies nach dem langen Wochenende verdaut worden, wurde Han Ji-young von Kiwoon Securities von Yonhap zitiert.