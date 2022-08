Präsident Yoon und Bill Gates sprechen über Zusammenarbeit bei Impfstoffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und Microsoft-Gründer Bill Gates haben am Dienstag über die Zusammenarbeit bei Impfstoffen und in anderen Bereichen des Gesundheitswesens gesprochen.Yoon habe Gates in dem Gespräch an seinem Amtssitz für seinen Beitrag zur Industrietechnologie und Infrastruktur sowie seine Bemühungen um einen verbesserten Zugang für Entwicklungsländer zu Impfstoffen gelobt, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Auch habe er sich bei dem Co-Vorsitzenden der Bill & Melinda Gates Foundation dafür bedankt, dem südkoreanischen Unternehmen SK Bioscience bei der Entwicklung des ersten eigenen Covid-19-Impfstoffs geholfen zu haben.Yoon habe erklärt, dass Südkorea mit der Stiftung substanzielle Kooperationsbeziehungen unterhalten wolle, damit das Land zur Gesundheit der Bürger in aller Welt beitragen und seine Technologien im Bereich Biotechnologie und Gesundheitswesen voranbringen könne.Gates habe Südkorea als einen zu den Zielen seiner Organisation passenden Partner bezeichnet, dies betreffe sowohl das wachsende Budget für Hilfsleistungen als auch neue Kapazitäten mittels Universitäten, Non-Profit-Unternehmen und privatwirtschaftlichen Unternehmen.Unterdessen teilten die Regierung und die Bill & Melinda Gates Foundation mit, dass ein Vorvertrag zur Ausweitung der internationalen Partnerschaften im Gesundheitswesen und für mehr Personal im Biotechnologiesektor in Ländern mit wenig und mittlerem Einkommen unterzeichnet worden sei.Der Einigung zufolge sollten auch gemeinsam Impfstoffe, Diagnosegeräte und Behandlungen von Infektionskrankheiten entwickelt werden. Darüber hinaus solle zusammengearbeitet werden, um Ungleichheiten in der Welt bei der Gesundheitsversorgung zu verringern, teilte die Regierung weiter mit.Den Vorvertrag hätten Gates, Außenminister Park Jin und Vize-Gesundheitsminister Lee Ki-il unterzeichnet.