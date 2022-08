Früherer UN-Chef Ban ruft zum Gedenken an Opfer von Butscha auf

Photo : YONHAP News

Der frühere UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat die Welt dazu aufgerufen, der Opfer der Massaker in Butscha beim Vormarsch russischer Truppen in die ukrainische Hauptstadt Kiew zu gedenken.Entsprechendes sagte Ban laut der Nachrichtenagentur AP am Dienstag (Ortszeit) bei einem Besuch in Butscha, einem Kiewer Vorort.Nachdem er den dortigen Ort des Massakers besucht hatte, sagte Ban, es sei eine entsetzliche Gräueltat. Es sei ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und (die Verantwortlichen) sollten zur Rechenschaft gezogen werden.Alle Menschen, die hier ohne Grund getötet worden seien, sollten in der Geschichte der Menschheit in vollem Maße geehrt werden und in Erinnerung bleiben, äußerte Ban.Ban reiste im Rahmen einer internationalen Friedensinitiative namens „The Elders“, die der ehemalige südafrikanische Präsident Nelson Mandela gegründet hatte, in die Ukraine. Der ehemalige kolumbianische Präsident Juan Manuel Santos begleitete ihn.