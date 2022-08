Ministerium: 21 Südkoreaner auf chinesischer Insel Hainan in Quarantäne

Photo : YONHAP News

21 südkoreanische Staatsbürger befinden sich laut dem Außenministerium auf der chinesischen Urlaubsinsel Hainan in Quarantäne. Über die Insel wurde wegen der Ausbreitung von Covid-19 ein Lockdown verhängt.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul teilte mit, dass mit Stand 7 Uhr am 16. August 21 südkoreanische Reisende in ihrer dortigen Unterkunft unter Quarantäne stünden. Sie warteten darauf, in ihre Wohnorte zurückkehren zu können. 18 Südkoreaner befänden sich in Sanya im Süden von Hainan, drei in Haikou im Norden der Insel.Die Behörden der Provinz Hainan hatten am 6. August einen Lockdown verhängt. Seit dem 10. August dürfen Besucher, die innerhalb von 48 Stunden zwei negative PCR-Tests bekamen, die Insel verlassen.