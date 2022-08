IAEA-Schulungszentrum für nukleare Sicherheit wird noch dieses Jahr fertiggestellt

Photo : YONHAP News

Ein Schulungszentrum der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) für nukleare Sicherheit wird noch dieses Jahr fertiggestellt.Südkorea beteiligte sich finanziell am Bau des Zentrums.Die IAEA gab am Montag (Ortszeit) bekannt, dass das Trainings- und Demonstrationszentrum für nukleare Sicherheit (NSTDC) bis Ende dieses Jahres fertiggestellt werde. Die Bauarbeiten in Seibersdorf in der Nähe von Wien hatten letztes Jahr begonnen.In der Einrichtung sollen internationale Experten für die Sicherheit von Atomkraftwerken und beim Umgang mit Nuklearmaterial ausgebildet werden.Die IAEA teilte mit, dass Belgien, die Republik Korea, Saudi-Arabien, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten zwölf Millionen Euro für den Bau des neuen Schulungszentrums gespendet hätten.