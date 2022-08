Bericht: Importpreise für Getreide werden voraussichtlich auch im dritten Quartal steigen

Photo : YONHAP News

In Südkorea werden die Lebensmittelpreise auch im dritten Quartal voraussichtlich weiter steigen.Zu dieser Einschätzung gelangt das Koreanische Institut für ländliche Wirtschaft in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht.Begründet wird dies mit den Folgen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine.Die internationalen Getreidepreise, die im zweiten Quartal einen Höchststand erreicht hatten, würden sich im dritten Quartal in den Importpreisen niederschlagen. Demnach würden die Importpreise für Getreide im dritten Vierteljahr gegenüber dem Vorquartal um etwa 16 Prozent steigen, hieß es.In Südkoreas Lebensmittelbranche machen die Rohstoffkosten 53,8 bis 78,4 Prozent der Herstellungskosten aus. Daher wird erwartet, dass die Branche um Preiserhöhungen nicht herumkommen werde.