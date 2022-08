Regierung plant Finanzhilfe für von Bevölkerungsrückgang betroffene Regionen

Photo : YONHAP News

89 von einem Bevölkerungsrückgang betroffene Städte, Landkreise und Bezirke werden staatliche Fördermittel für das Vorgehen dagegen erhalten.Erstmals werden Finanzmittel für das Vorgehen gegen den Einwohnerschwund an Gebietskörperschaften verteilt, die in den nächsten zehn Jahren jedes Jahr eine Billion Won (760 Millionen Dollar) betragen werden.Das teilte das Ministerium für Inneres und Sicherheit am Dienstag mit.Die vom Bevölkerungsrückgang betroffenen Städte, Landkreise und Bezirke werden zunächst dieses und nächstes Jahr insgesamt 11,2 bis 21 Milliarden Won (8,5 bis 16 Millionen Dollar) erhalten. Auch werden 18 Gebiete von Interesse entsprechende Zuschüsse erhalten, die zwischen 2,8 und 5,3 Milliarden Won (2,1 und vier Millionen Dollar) betragen.Die größte Summe erhalten vier Landkreise, in denen die Bevölkerung besonders stark schrumpft, das sind Geumsan (Süd-Chungcheong), Shinan (Süd-Jeolla), Uiseong (Nord-Gyeongsang) und Hamyang (Süd-Gyeonsang). Der Bezirk Dong in Gwangju, eine sogenannte Gemeinde von Interesse, wird ebenfalls den Maximalbetrag erhalten.