Internationales Leiterin der US-Behörde für nukleare Sicherheit besucht Südkorea

Eine leitende US-Beamtin für nukleare Sicherheit hat für Diskussionen über die Frage der nuklearen Sicherheit in der Region Südkorea besucht.



Die dem US-Energieministerium unterstellte Nationale Verwaltung für Nukleare Sicherheit (NNSA) teilte am Montag (Ortszeit) mit, dass deren Administratorin Jill Hruby jüngst ihren Besuch in Ostasien mit einer Reise nach Südkorea beendet habe.



Hruby habe in Südkorea mit ihren Kollegen über nationale Verteidigung, nukleare Nichtverbreitung und nukleare Sicherheit diskutiert. Sie habe wichtige wissenschaftliche Organisationen besucht und einen Dialog mit Politikexperten gehabt, hieß es.



Sie habe auch auf die gemeinsame Erklärung der Staatschefs Südkoreas und der USA beim Gipfel im Mai hingewiesen, in der ihr Engagement für die Zusammenarbeit bei der Nuklearenergie bekräftigt worden sei, so die NNSA.



Hruby besuchte nach weiteren Angaben auch das Koreanische Atomenergie-Forschungsinstitut (KAERI). Dabei seien die enge Partnerschaft zwischen NNSA und KAERI sowie künftige Kooperationsmöglichkeiten erörtert worden.