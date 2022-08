Zahl täglicher Corona-Neuinfektionen steigt auf Vier-Monats-Hoch von 180.803

Photo : YONHAP News

Die Zahl der täglich erfassten Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea ist auf über 180.000 gestiegen, was dem höchsten Stand seit vier Monaten entspricht.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Mittwoch mit, dass mit Stand 0 Uhr 180.803 Neuansteckungen bestätigt worden seien.Die Zahl stieg verglichen mit dem Vortag um das 2,1-Fache und gegenüber einer Woche zuvor um das 1,2-Fache.Damit wurde der höchste Tageswert seit dem 13. April oder 126 Tagen verzeichnet.Seit dem Ausbruch der Pandemie wurden insgesamt 21.682.816 Infektionsfälle hierzulande gemeldet.Es wurden 42 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus bestätigt. Bisher starben 25.752 Infizierte, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.In der Hauptstadtregion sind 68 Prozent der Betten für mittelschwere Verläufe belegt.Mit Stand 0 Uhr heute kurieren sich 655.924 Corona-Infizierte zu Hause aus.