Angebot an Studienplätzen im Zusammenhang mit Halbleiter-Industrie soll ab nächstem Jahr steigen

Photo : YONHAP News

Das Angebot an Studienplätzen im Zusammenhang mit der Halbleiter-Industrie soll ab dem kommenden Jahr steigen.Sofern ausreichend Lehrkräfte vorhanden seien, dürften laut dem Bildungsministerium mehr Studenten in Technik-Fächern unterrichtet werden.Ein entsprechender Änderungsentwurf zur Verordnung über die Gründung und den Betrieb von Hochschulen werde am 19. August angekündigt, teilte das Ministerium weiter mit.Dabei handele es sich um eine Folgemaßnahme zu der Entscheidung vom 19. Juli, mehr Talente für den Halbleiterbereich auszubilden.Bislang war die Erhöhung der Zahl der Studienplätze an vier Bedingungen geknüpft, darunter das Vorhandensein von Räumlichkeiten und eine bestimmte Anzahl an Professoren. Künftig können zusätzliche Studienplätze in Fächern, die mit der Halbleiter-Industrie zu tun haben, bereits vergeben werden, sobald das entsprechende Lehrpersonal vorhanden ist.Das Bildungsministerium begründete die Revision mit der Einschätzung, dass die gegenwärtigen Regelungen keine Innovation der höheren Bildung zuließen.