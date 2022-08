Yoon: Personalreform darf nicht Erhöhung des Zustimmungswerts dienen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will seine niedrigen Zustimmungswerte in Demut akzeptieren.Entsprechendes sagte Yoon auf einer Pressekonferenz anlässlich des 100. Tages nach dem Amtsantritt am Mittwoch am Sitz des Präsidialamtes in Seoul.Er wolle über die verschiedenen genannten Probleme aus dem Blickwinkel der Bürger gründlich nachdenken, hieß es.Damit antwortete der Staatschef auf die Frage, worin er die Ursachen dafür sehe, dass fast die Hälfte der Wähler, die (bei der Präsidentschaftswahl) für ihn gestimmt hätten, ihm nach nur drei Monaten den Rücken gekehrt hätten.Yoon erläuterte, dass eine Personalreform seiner Meinung nach nicht für politische Zwecke vorgenommen werden dürfe, beispielsweise um eine Änderung der politischen Situation oder höhere Zustimmungswerte zu bewirken. Stattdessen sollten solche Entscheidungen für die Unterstützung des Lebens der Bürger sehr sorgfältig überprüft werden. Er glaube daher, dass noch etwas Zeit benötigt werde.