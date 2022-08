USA zeigen sich nach Nordkoreas Abschuss von Marschflugkörpern zurückhaltend

Photo : YONHAP News

Die USA haben sich nach dem Abschuss von zwei Marschflugkörpern durch Nordkorea am Mittwoch zurückhaltend gezeigt.Der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, wollte den Abschuss am Mittwoch nicht kommentieren. Washington konzentriere sich auf die enge Abstimmung mit den Verbündeten, um das endgültige Ziel der vollständigen Denuklearisierung Nordkoreas zu erreichen, sagte der Sprecher auf einer Pressekonferenz in Washington.Nach Einschätzung von Beobachtern in Südkorea habe sich das Außenministerium mit seiner Äußerung offenbar zurückgehalten, da es sich nicht um einen Abschuss ballistischer Raketen handelte. Deren Start ist Nordkorea gemäß Resolutionen des Weltsicherheitsrats untersagt.Price ging aber darauf ein, dass Pjöngjangs Starts von ballistischen Raketen in letzter Zeit eine klare Bedrohung für Frieden und Sicherheit in der indopazifischen Region und möglicherweise auch darüber hinaus gewesen seien.Dazu, ob die USA ihre Sanktionen gegen Nordkorea aufrechterhalten, sagte der Sprecher, dass daran festgehalten würde, solange Nordkorea sein Verhalten nicht grundlegend ändere.Der Sprecher unterstrich außerdem noch einmal, dass die USA den Ansatz des südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol begrüßten, einen Weg zu aufrichtiger und nachhaltiger Diplomatie gegenüber dem Norden einzuschlagen.