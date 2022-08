Früherer Chef der Kumho Asiana Group zu zehn Jahren Haft verurteilt

Photo : YONHAP News

Ein Gericht in Seoul hat den früheren Chef der Kumho Asiana Group Park Sam-koo zu zehn Jahren Haft verurteilt.Grund für die Haftstrafe sind Untreue und Veruntreuung sowie eine unfaire Einmischung in Transaktionen zwischen Tochterunternehmen.Das Bezirksgericht Seoul Zentral verkündete das Urteil gegen Park am Mittwoch und folgte damit der Anklage der Staatsanwaltschaft.Diese hatte Park im Mai letzten Jahres wegen einer unzulässigen Einmischung in die Unternehmensgeschäfte angeklagt. Er habe auf diese Weise im Hintergrund die Tochterunternehmen kontrollieren wollen.2015 soll er 330 Milliarden Won aus dem Vermögen von vier Tochterunternehmen abgezweigt haben, um damit von der staatlichen Korea Development Bank Aktien des Unternehmens Kumho Industrial Company zurückkaufen zu können.Außerdem soll er gegen Regelungen verstoßen haben als er Asiana Airlines und andere Firmen des Konglomerats für die Unterstützung der Bussparte Kumho Buslines mobilisiert habe. In dem Prozess sollen innerhalb der Gruppe niedrig verzinste Kredite ohne Sicherheitsgarantien vergeben worden sein.