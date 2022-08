Kinderspielzeug im letzten Jahr am häufigsten von Rückrufen betroffen

Kinderspielzeug war im letzten Jahr am häufigsten von Rückrufen betroffen.Das gab die Koreanische Behörde für Technologie und Standards am Donnerstag bekannt.Demnach seien 296 Artikel aus dem Handel entfernt worden, teils freiwillig. Insgesamt seien letztes Jahr 5.516 Elektrogeräte, Haushaltsgegenstände und Produkte für Kinder auf ihre Sicherheit hin überprüft worden.Die Untersuchungen finden jährlich statt. Werden dabei Mängel entdeckt, werden die Hersteller aufgefordert, das Produkt aus dem Verkehr zu ziehen.Am häufigsten war dies bei Kinderspielzeug der Fall. In den letzten Jahren sei hierbei ein steigender Trend zu beobachten.Dahinter folgten Bekleidung und Schuhe für Kinder im Alter zwischen drei und 13 Jahren.