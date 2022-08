Zug-Reservierungsquote für Erntedankfest Chuseok etwas niedriger als letztes Jahr

Photo : YONHAP News

Die Reservierungsquote für Zugfahrkarten zum Erntedankfest Chuseok ist aktuell etwas niedriger als zum letztjährigen Fest.Die nationale Eisenbahn Korea Railroad Corporation (KORAIL) hatte am Dienstag den Vorverkauf für die langen Feiertage zum Erntedankfest begonnen. Dies betrifft die Schnellzüge KTX und ITC-Saemaeul sowie den Intercity-Zug Mugunghwa.Die Reservierungsquote habe nach einem Tag am Mittwoch bei 48,3 Prozent gestanden, zu den Feiertagen zum Neujahr nach Mondkalender habe die Quote zu diesem Zeitpunkt 48,9 Prozent betragen. Zum letztjährigen Chuseok-Fest seien am ersten Tag 52,2 Prozent der Fahrkarten verkauft worden.Zwar ging die Reservierungsquote zurück, jedoch ist das Platzangebot dieses Jahr deutlich größer. Im letzten Jahr waren am ersten Tag des Vorverkaufs Karten für 299.000 Plätze verkauft worden, dieses Jahr sind es 426.000 Plätze.Denn erstmals seit zwei Jahren können wieder alle Plätze besetzt werden. Seit 2020 waren aufgrund der Pandemie-Einschränkungen nur Karten für Fensterplätze verkauft worden.Daher werden in diesem Jahr voraussichtlich wieder mehr Menschen mit dem Zug unterwegs sein, um zum Erntedankfest die Verwandten in der Heimat zu besuchen.