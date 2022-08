Südkorea und USA halten im September in Washington Treffen über erweiterte Abschreckung ab

Photo : YONHAP News

Südkorea und die Vereinigten Staaten werden im September in Washington ein hochrangiges Treffen über die erweiterte Abschreckung abhalten.Die Vereinbarung wurde beim 21. Integrierten Verteidigungsdialog zwischen Südkorea und den USA (KIDD) am Dienstag und Mittwoch in Seoul getroffen.Das südkoreanische Verteidigungsministerium teilte am Mittwoch mit, dass beide Seiten bei dem Treffen das Ziel der vollständigen Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel bekräftigt hätten. Zudem sei vereinbart worden, die Bereitschaft zur Verteidigung der Republik Korea beständig aufrechtzuerhalten.Beide Seiten einigten sich darauf, die bilaterale Beratungsgruppe für erweiterte Abschreckung oder Extended Deterrence Strategy and Consultation Group (EDSCG) gemäß der Vereinbarung beim Gipfel im Mai im kommenden Monat wieder einzuberufen. Es handelt sich um eine Versammlung der stellvertretenden Außen- und Verteidigungsminister beider Länder.Auch wurde vereinbart, eine beim Verteidigungsministertreffen im Juli erörterte Tabletop Exercise (TTX), eine Stabsrahmenübung, in Bezug auf Mittel zur erweiterten Abschreckung bald durchzuführen.Eine weitere Einigung besagt, dass eine Arbeitsgruppe gegen Raketen, Counter Missile Working Group, eingerichtet wird. Ziel sei es, besser auf Raketenbedrohungen reagieren zu können.