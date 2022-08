Präsidialamt hält Sitzung zur Überprüfung der Sicherheitslage ab

Photo : YONHAP News

Das südkoreanische Präsidialamt hat nach dem Start von zwei Marschflugkörpern durch Nordkorea am Mittwoch die militärische Bereitschaft überprüft.Das Sprecherbüro des Präsidialamtes teilte am Mittwoch mit, der Vereinigte Generalstab (JCS) habe mittels gemeinsamer Ressourcen Südkoreas und der USA entdeckt, dass Nordkorea am frühen Mittwochmorgen (angebliche) Marschflugkörper abgefeuert habe.Der nationale Sicherheitsberater Kim Sung-han habe am Mittwochvormittag ein Treffen zur Kontrolle der Sicherheitslage abgehalten, an dem leitende Beamte des Büros für nationale Sicherheit teilgenommen hätten. Die Teilnehmer seien vom JCS über den Start informiert worden und hätten die Bereitschaftshaltung des Militärs überprüft, hieß es.Die Teilnehmer hätten beschlossen, angesichts der laufenden Vorübung zum Krisenmanagement vor der gemeinsamen Militärübung Ulchi Freedom Shield zwischen Südkorea und den USA die Entwicklungen genau zu beobachten, fügte das Präsidialamt hinzu.Das südkoreanische Militär hatte zuvor bekannt gegeben, dass Nordkorea am frühen Mittwochmorgen vermutlich zwei Marschflugkörper von Onchon in der Provinz Süd-Pyongan aus in Richtung Westen abgefeuert habe.