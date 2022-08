Umsatz der Filmindustrie im Juli dritten Monat in Folge auf Vor-Corona-Niveau

Photo : YONHAP News

Der Umsatz der Filmindustrie in Südkorea hat sich den dritten Monat in Folge auf einem Niveau vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie gehalten.Nach Angaben des Koreanischen Filmrats KOFIC belief sich der Umsatz im Juli auf 170,4 Milliarden Won (knapp 130 Millionen Dollar). Das entspricht im Vorjahresvergleich einem Zuwachs von 149,4 ProzentVerglichen mit dem Umsatz im Juli 2019, vor der Covid-19-Pandemie, sind es lediglich 7,4 Prozent weniger.Der monatliche Umsatz der Filmindustrie hatte sich nach dem Wegfall der Maßnahmen zur sozialen Distanzierung im Mai auf das Vor-Pandemie-Niveau erholt. Seitdem bewegte sich der Umsatz den dritten Monat in Folge auf einem ähnlichen Niveau.Der erfolgreichste Film im vergangenen Monat war „Top Gun: Maverick“. Der Actionfilm spielte allein im Juli 52 Milliarden Won (rund 40 Millionen Dollar) ein, was 38,7 Prozent des Gesamtumsatzes der Filmindustrie entspricht. Dahinter folgte „Thor: Love and Thunder“ mit 29,4 Milliarden Won (22 Millionen Dollar). „Hansan: Rising Dragon“ spielte in nur fünf Tagen nach dem Kinostart 23,4 Milliarden Won (knapp 18 Millionen Dollar) ein und landete auf Platz drei.