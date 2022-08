178.574 Corona-Neuinfektionen in Südkorea – eingeschleppte Infektionen auf Rekordhoch

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind mehr als 170.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag gemeldet worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Donnerstag wurden mit Stand 0 Uhr 178.574 neue Infektionsfälle bestätigt.Die Zahl stieg verglichen mit der Vorwoche um das 1,3-Fache. Es wurde der höchste Stand an einem Donnerstag seit 19 Wochen verzeichnet.Erfasst wurden 177.941 lokal übertragene und 633 eingeschleppte Fälle. Die Zahl der eingetragenen Infektionen erreichte den höchsten Wert seit dem Ausbruch der Pandemie.Es wurden 61 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus gemeldet. Bisher gab es 25.813 Todesfälle, die Sterberate liegt bei 0,12 Prozent.