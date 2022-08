Professorin Park Sang-mi soll südkoreanische Vertretung bei UNESCO leiten

Photo : YONHAP News

Park Sang-mi, Professorin an der Hankuk Universität für Fremdsprachen, ist zur neuen Botschafterin Südkoreas bei der UNESCO, der Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur, designiert worden.Das gab das Außenministerium am Mittwoch bekannt.Es ist das erste Mal, dass eine Person aus Wissenschaftskreisen auf diesen Posten berufen wurde.Park hatte 2019 das Gremium zur Prüfung von Nominierungen für die Aufnahme in die Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit der UNESCO geleitet.Das Außenministerium äußerte die Erwartung, dass Park aufgrund ihrer hervorragenden Englischkenntnisse, der Fachkenntnisse auf dem Gebiet der öffentlichen Kulturdiplomatie sowie der Erfahrung die Vorzüglichkeit des koreanischen Kulturerbes bei der UNESCO weit bekannt machen und beim Umgang mit sensiblen Angelegenheiten die nationalen Interessen aktiv schützen werde.