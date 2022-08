Kultur Junction Asia wird morgen in Busan eröffnet

Eine asiatische Veranstaltung des größten Hackathons in Europa, Junction, findet vom 19. bis 21. August in Busan statt.



Das gab die Stadtverwaltung am Donnerstag bekannt.



Hackathon ist eine Wortschöpfung aus Hacking und Marathon. Ziel einer solchen Veranstaltung ist, dass Teilnehmer in Teamarbeit Ideen hervorbringen und Programme entwickeln.



Für die Teilnahme an Junction Asia bewarben sich 1.100 junge Menschen aus dem In- und Ausland. 310 junge Menschen aus Südkorea und 21 weiteren Ländern qualifizierten sich für das Finale, darunter 69 ausländische Staatsbürger.



Das gesamte Preisgeld beträgt zehn Millionen Won (rund 7.600 Dollar). Das Siegerteam qualifiziert sich für den Junction in Finnland, die Flugkosten werden übernommen.



Zudem wird ein herausragendes Team die Gelegenheit bekommen, im Rahmen eines Förderprogramms des Innovationszentrums für Big Data in Busan Technologien zur Marktreife zu bringen oder ein eigenes Geschäft zu starten.