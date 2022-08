Präsident Yoon will Präsidialamt umgestalten

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will laut Berichten aus verschiedenen Quellen die Organisationsstruktur des Präsidialamtes ändern. Geplant sei dies im Zuge von Reformmaßnahmen zur Sicherstellung von Dynamik in der Staatsführung.Es wird überprüft, zusätzlich zu den zwei Büroleitern, dem Stabschef und dem nationalen Sicherheitsberater, einen weiteren Büroleiter-Posten zu schaffen. Zudem sollen zwei weitere Chefsekretäre für politische Koordinierung zuständig sein.Mehrere Vertreter aus dem Regierungslager sagten am Donnerstag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass Präsident Yoon noch diese Woche entsprechende Änderungen vornehmen werde.Dann würde es im Präsidialamt nicht mehr wie bisher zwei Büroleiter und fünf Chefsekretäre geben, sondern drei Büroleiter und sieben Chefsekretäre.Die Änderung der Führungsstruktur werde gemäß dem Prinzip von Präsident Yoon zur Regierungsführung vorbereitet, nach dem der wirtschaftlichen Erholung und der Stabilisierung der Lebensgrundlagen der Bürger höchste Priorität eingeräumt werde, hieß es.