Roboter, die Pizza backen und Kaffee liefern

Photo : KBS News

Immer häufiger sind Roboter nicht mehr nur in Fabriken, sondern verschiedenen Bereichen des Alltags im Einsatz.Sie backen zum Beispiel Pizza oder liefern Getränke aus.Ein Roboterarm in Aktion vor einer Pizza-Backmaschine. Der Mitarbeiter braucht die Pizza lediglich auf einen Teller zu legen, nach nur vier Minuten ist die Pizza fertig.Im Café eines Unternehmens ist ein Lieferroboter sehr beliebt.Reporterin Hwang Jeong-ho berichtet, dass man den Kaffee lediglich in den Roboter zu stellen und die Telefonnummer und den Standort des Bestellers einzugeben braucht. Dann beginne sofort die Lieferung per Roboter.Der Roboter kann dank der gespeicherten Positionsinformationen und Sensoren Hindernissen ausweichen und selbst den Aufzug rufen.Wer Kaffee bestellt hat, weil er sich den Gang ins Café sparen will, bekommt diesen bis vors Büro gebracht. Auf dem Smartphone erscheint dann die Mitteilung, dass der Kaffee eingetroffen ist.Auf einem Spazierweg ist ein Patrouillenroboter im Einsatz. Er sprüht Wasser auf den Boden, um für Abkühlung zu sorgen. In Notfällen, wenn zum Beispiel ein Feuer ausbricht, meldet er sich bei der Zentrale.Der Einsatz von Patrouillenrobotern steckt zwar noch in den Kinderschuhen, und es wird noch Kontrollpersonal benötigt. Ab dem kommenden Jahr sollen solche Roboter aber zur Marktreife gebracht werden und damit häufiger anzutreffen sein.Der inländische Robotermarkt hat jedes Jahr ein Wachstum von über fünf Prozent verzeichnet. Im Jahr 2020 übertraf der Umsatz fünf Billionen Won (3,8 Milliarden Dollar).Roboter werden nicht länger bloß im verarbeitenden Gewerbe für einfache Tätigkeiten eingesetzt, sondern nehmen den Menschen heute in verschiedensten Bereichen des Alltags mühsame und schwierigere Tätigkeiten ab.