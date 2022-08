Präsident Yoon ernennt Kandidaten für Posten des Generalstaatsanwalts und Chefs der Fair-Trade-Kommission

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat Lee One-seok, den stellvertretenden Chefankläger der Obersten Staatsanwaltschaft, zum Kandidaten als erster Generalstaatsanwalt seiner Regierung designiert.Für den Posten des Vorsitzenden der Kommission für fairen Handel wurde Han Ki-jeong, Professor an der Law School der Seoul Nationaluniversität, als Kandidat bestimmt.Das gab der Stabschef des Präsidialamtes, Kim Dae-ki, heute vor der Presse bekannt.Lee hatte in mehreren Ermittlungsteams mit Präsident Yoon, dem früheren Generalstaatsanwalt, zusammengearbeitet.Das Präsidialamt bezeichnete Lee als einen der besten Ermittlungsexperten in der Staatsanwaltschaft. Er genieße dank seiner Ermittlungen gemäß Prinzipien und des sanften Charakters großes Vertrauen.Han studierte Jura an der Seoul Nationaluniversität und leitete deren Law School. Er gilt als Experte für Wirtschafts- und Finanzrecht.