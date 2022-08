Photo : YONHAP News

Die Schwester des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong-un, Kim Yo-jong, hat den südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol scharf kritisiert.Sie nahm Anstoß an seiner Rede zum Unabhängigkeitstag, in der er von einer "kühnen Initiative" gegenüber Nordkorea gesprochen hatte.Nordkorea wolle darauf nicht antworten, sagte Kim Yo-jong laut einem am Freitag veröffentlichten Bericht der Arbeiterzeitung "Rodong Sinmun".Es handele sich um den "Gipfel der Dummheit", wurde die im Norden einflussreiche Schwester des Machthabers weiter zitiert.Yoons Plan für wirtschaftliche Hilfe sei nicht neu, sondern eine Kopie der Politik der früheren Lee Myung-bak-Regierung. Diese Politik habe man schließlich als ein Nebenprodukt der innerkoreanischen Konfrontation aufgegeben, hieß es weiter.Die Annahme, dass der Norden Schritte für eine Denuklearisierung unternehmen könnte, sei bereits falsch. Die Yoon-Regierung scheine dies aber nicht zu wissen.Sie warf in dem Zeitungsartikel dem südkoreanischen Präsidenten außerdem vor, schamlos Kriegsübungen durchzuführen, nachdem er seine Initiative vorgestellt hatte.Kim bezog sich damit offenbar auf die gemeinsame Militärübung der USA und Südkoreas, Ulchi Freedom Shield, die nächste Woche beginnen soll.Präsident Yoon hatte am Montag in seiner Rede zum Unabhängigkeitstag wirtschaftliche Hilfe im Gegenzug für eine Denuklearisierung angeboten. Unter anderem hatte Yoon groß angelegte Programme für die Nahrungsmittelhilfe in Aussicht gestellt, sollte Nordkorea konkrete Schritte in Richtung der atomaren Abrüstung unternehmen.