Sport Jeonbuk Motors erreicht Viertelfinale der asiatischen Champions League

Der südkoreanische Fußballverein Jeonbuk Motors hat das Viertelfinale der asiatischen Champions League erreicht.



Die Mannschaft setzte sich am Donnerstag gegen den Ligakonkurrenten Daegu FC mit 2:1 durch.



In der Achtelfinalpartie im Komaba Stadion im japanischen Saitama erzielte Kim Jin-kyu in der Nachspielzeit den Siegtreffer. Song Min-kyu hatte die Mannschaft in der 46. Minute in Führung gebracht, ehe Zeca in der 56. Minute ausgleichen konnte.



Jeonbuk Motors steht damit das zweite Jahr in Folge im Viertelfinale des wichtigsten Vereinswettbewerbs des asiatischen Fußballverbandes AFC. In den Jahren 2006 und 2016 hatte die Mannschaft den Titel geholt.



Das Viertelfinale wird am kommenden Montag stattfinden. Der Gegner wird am morgigen Samstag ermittelt.