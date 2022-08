Nordkorea korrigiert Südkoreas Angaben zu Raketenabschussort

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat Südkoreas Angaben zum Ort des Abschusses von Raketen in dieser Woche korrigiert.Die zwei Marschflugkörper seien nicht in Onchon abgefeuert worden, sondern in Anju in der Provinz Süd-Pyeongan.Das geht aus Angaben hervor, die Kim Yo-jong, die Schwester des Machthabers Kim Jong-un in einem am Freitag veröffentlichten Bericht des Arbeiterblattes "Rodong Sinum" machte.Ihr zufolge sei der Teststart von der Kumsong-Brücke in Anju aus erfolgt und nicht von dem Ort aus, den südkoreanische Behörden in der ihrer Meinung nach ungeschickt und überhastet erstellten Mitteilung genannt hätten.Kim korrigierte die Angaben, während sie die Pläne der südkoreanischen Regierung gegenüber dem Norden kritisierte.In dem Artikel wurde sie mit der Frage zitiert, wie es denn sein könne, dass Südkorea laufend Formulierungen wie Verfolgung und Überwachung in enger Zusammenarbeit mit den USA oder feste Bereitschaft wiederhole, wenn es den genauen Zeitpunkt und Ort eines Raketenstarts sowie die Spezifikationen der nordkoreanischen Waffen nicht genau nennen könne.Südkoreas Streitkräfte hatten am Mittwoch berichtet, dass Nordkorea am frühen Morgen von Onchon aus zwei Marschflugkörper in Richtung Westmeer abgefeuert habe.