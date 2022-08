Washington äußert Erwartung für positive Reaktion Nordkoreas auf Yoons Angebot

Photo : YONHAP News

Die USA haben das jüngste Angebot des südkoreanischen Präsidenten gegenüber Nordkorea begrüßt.Die USA begrüßten es, sollte Nordkorea den jüngst vom südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk Yeol präsentierten Plan akzeptieren und sich zur Denuklearisierung bekennen.Dies wäre dies ein begrüßenswerter erster Schritt, sagte der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, am Donnerstag vor der Presse.Man gehe jedoch nicht davon aus, dass die vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel über Nacht gelingen würde. Eher werde es ein stufenweiser Prozess sein, in dem beide Seiten Schritte unternehmen würden, die auf dem Weg zum gemeinsamen Ziel hilfreich wären, sagte Price.Insgesamt betrachtet sähen das US-Sanktionsregime und das internationale Sanktionsregime Ausnahmen für humanitäre Hilfe, einschließlich der Nahrungsmittelhilfe, vor, hieß es außerdem.Zuvor hatte ein Journalist auf die Äußerung eines Vertreters des UN-Sicherheitsrats hingewiesen, dass auch für ein Programm zum Nahrungsmittel- und Rohstofftausch eine Sanktionsausnahme kaum möglich sei.Präsident Yoon hatte am Montag einen Plan gegenüber Nordkorea unterbreitet, den er selbst als kühn bezeichnete, der wirtschaftliche Hilfe im Gegenzug für die Denuklearisierung vorsieht. Würde Nordkorea sich mit Aufrichtigkeit auf Verhandlungen zur Denuklearisierung einlassen, könnte ein Ressourcen-Nahrungsmittel-Tauschprogramm (R-FEP) ein erster Schritt sein. Nordkorea könnte dann laut Yoons Vorschlag mineralische Rohstoffe gegen Nahrungsmittel tauschen.