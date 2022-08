Regierung befürchtet Konjunkturverlangsamung

Photo : YONHAP News

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage wird nach Einschätzung der Regierung eine Konjunkturverlangsamung in Südkorea befürchtet.Diese Einschätzung teilte die Regierung in ihrem heute veröffentlichten monatlichen Bericht zum Wirtschaftstrend für den Monat August mit.Der hohe Preisanstieg setze sich infolge der verschlechterten externen Bedingungen fort, die Stimmung in der Wirtschaft werde davon zum Teil beeinflusst. Es werde künftig eine Verlangsamung der Konjunktur, darunter eine Begrenzung der Exporterholung, befürchtet, hieß es.Die Regierung hatte inmitten der wirtschaftlichen Erholung nach dem Corona-Ausbruch in der Juni-Ausgabe des Berichts, das sogenannte „Green Book“, erstmals das Risiko einer Konjunkturverlangsamung genannt. Sie präsentierte nun den dritten Monat in Folge eine ähnliche Bewertung.Der Verbraucherpreisindex in Südkorea stieg im Juli im Vorjahresvergleich um 6,3 Prozent, was dem stärksten Anstieg seit November 1998 entsprach.