Justizministerium ertappt 887 Personen bei illegaler Beschäftigung von Ausländern

Photo : YONHAP News

Das Justizministerium hat im Zuge einer Kontrolle der illegalen Beschäftigung von Ausländern 887 Personen erwischt und fünf von ihnen in Haft genommen.Das Ministerium gab am Freitag bekannt, dass es seit Juni zwei Monate lang die illegale Beschäftigung von Ausländern in Unterhaltungsbetrieben und der Massagebranche intensiv kontrolliert habe. Dabei seien insgesamt 887 Personen ertappt worden, darunter 642 Ausländer, elf Jobvermittler und 234 Arbeitgeber.Kontrolliert worden seien Fälle, dass Ausländer, die das Visa-Waiver-Programm missbraucht hätten und auf diese Weise eingereist seien, ein Gewerbe wie Prostitution betrieben, hieß es.Von den 642 ertappten Ausländern wurden drei Personen in Haft genommen. Zwei weitere Fälle wurden an die Staatsanwaltschaft weitergeleitet, ohne dass die Personen verhaftet wurden. Gegen 588 Personen wurde eine Abschiebung beschlossen, 16 wurden zur Ausreise aufgefordert.527 ertappte Ausländer sind Thailänder, 49 Vietnamesen. 33 stammen aus China, zwölf aus Russland und elf aus den Philippinen.Justizminister Han Dong-hoon sagte, eine Grundvoraussetzung für die Systematisierung der Migrationspolitik sei die Aufstellung der Aufenthaltsordnung, darunter die Verhinderung illegaler Einreisen.