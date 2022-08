Südkoreas Militär: Keine Änderung bei Bewertung zu Nordkoreas Marschflugkörper-Start

Photo : KBS News

Die Geheimdienste Südkoreas und der USA wollen ihr Analyseergebnis zum jüngsten Start von Marschflugkörpern durch Nordkorea trotz der Korrektur der Angaben durch Pjöngjang nicht ändern.Nachdem Nordkorea am Mittwoch zwei Marschflugkörper abgefeuert hatte, ging der Vereinigte Generalstab Südkoreas davon aus, dass der Start von Onchon in der Provinz Süd-Pyongan aus erfolgt sei.Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber, korrigierte jedoch in einer heute veröffentlichten Stellungnahme die Angaben und sagte, dass der Teststart von der Kumsong-Brücke in Anju in Süd-Pyongan aus erfolgt sei.Dazu sagte ein südkoreanischer Militärvertreter, die Bewertung der Nachrichtendienste Südkoreas und der USA bleibe unverändert. Man bewerte es so, wie man es erfasst habe.Damit wurde angedeutet, dass an der Bewertung festgehalten wird, dass die Marschflugkörper von Onchon aus abgeschossen worden seien. Denn Südkorea und die USA hätten auf der Grundlage ihrer Fähigkeit zur wissenschaftlichen Informationsüberwachung Daten erfasst und analysiert.