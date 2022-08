Won-Dollar-Wechselkurs steigt auf neuen Rekordstand in diesem Jahr

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs ist am Freitag auf den neuen Höchststand dieses Jahres geklettert.Am Devisenmarkt in Seoul stieg der Wechselkurs nach dem Handelsstart bis auf 1.326,9 Won pro Dollar. Damit wurde der am 15. Juli verzeichnete höchste Wert des Jahres von 1.326,7 Won überstiegen.Als Grund wird die Wachsamkeit gegenüber einer Geldstraffung vermutet, nachdem das Protokoll der regelmäßigen Sitzung des Offenmarktausschusses (FOMC) der US-Zentralbank Fed im Juli veröffentlicht worden war.Auch spielte es offenbar eine Rolle, dass James Bullard, Präsident der Federal Reserve Bank von St. Louis, gesagt hatte, dass auch bei der nächsten Sitzung der Leitzins um 0,75 Prozentpunkte erhöht werden müsste.Am Markt herrscht die Meinung vor, dass die US-Notenbank im September den Leitzins um 0,50 Prozentpunkte anheben werde.