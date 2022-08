Tragbare Sonnenuhr aus Joseon-Zeit aus USA zurückgekehrt

Photo : KBS News

Eine in der späten Joseon-Zeit produzierte tragbare Sonnenuhr ist aus den USA zurückgeholt worden.Die Behörde für Kulturerbe und die Stiftung für koreanisches Kulturerbe im Ausland teilten mit, dass sie die tragbare kleine Sonnenuhr „Ilyeongwongu“ bei einer Auktion in den USA im März erworben hätten.Es handelt sich um ein seltenes Relikt, das bisher in wissenschaftlichen Kreisen nicht bekannt war.Die Sonnenuhr hat die Form eines Globus, der auf einer Stütze steht und dessen Durchmesser 11,2 Zentimeter beträgt. Sie ist 23,8 Zentimeter hoch.Die an der Oberfläche eingeprägten Schriften lassen erkennen, dass die Uhr im Juli 1890 gefertigt worden war.Es konnte nicht bestätigt werden, wie die Sonnenuhr ins Ausland gelangte. Wie verlautete, habe eine Person Hinterbliebenen eines US-Offiziers die Uhr abgekauft, der in den 1940er Jahren in Japan im Einsatz gewesen war. Diese Person habe sie dann zur Versteigerung angeboten.„Ilyeongwongu“ wird bei einer Sonderausstellung ab dem heutigen Freitag im Nationalen Palastmuseum in Seoul der Öffentlichkeit gezeigt.