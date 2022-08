FC Chelsea kündigt hartes Vorgehen nach Rassismus-Vorfall gegen Son an

Photo : YONHAP News

Der englische Fußballklub FC Chelsea hat gegen eine rassistische Geste eines Fans gegen Son Heung-min im jüngsten Spiel gegen seinen Klub Tottenham Hotspur harte Disziplinarmaßnahmen angekündigt.Der FC Chelsea habe seine Null-Toleranz-Position gegenüber diskriminierendem Verhalten immer wieder deutlich gemacht, teilte der Klub in einer Stellungnahme am Donnerstag mit. Aber es gebe immer noch Idioten, die sich als sogenannte „Fans“ dem Verein anschlössen, was den FC Chelsea, seine Trainer, Spieler, Mitarbeiter und seine wahren Unterstützer beschäme.Man untersuche den Vorfall. Sollte die Person identiziert werden, werde sie mit den härtesten Maßnahmen des Klubs konfrontiert sein, hieß es weiter.Laut dem Sportportal „The Athletic“ war Tottenham-Stürmer Son im Spiel zwischen Chelsea und Tottenham am Sonntag in London in der zweiten Halbzeit mit einer rassistischen Handlung eines Heimfans konfrontiert, als er eine Ecke holte.