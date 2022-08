Südkorea und USA beginnen Militärmanöver

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben am Montag ihr Militärmanöver Ulchi Freedom Shield (UFS) begonnen.Regierung und Streitkräfte wollen mit den Übungen ihre Kapazitäten für den Kriegseinsatz aller Teilstreitkräfte verbessern, um auf Provokationen durch Nordkorea vorbereitet zu sein. Auch auf einen vollumfänglichen Krieg will Südkorea vorbereitet sein, indem das regierungsübergreifende Krisenmanagement und die Unterstützung gemeinsamer Operationen eingeübt werden.Die Militärübung UFS wird bis zum 1. September andauern. Dabei wird die Verteidigung der Hauptstadtregion für den Fall geübt, dass Nordkorea angreift. Auch Gegenoffensiven, mit denen in einem solchen Fall die Sicherheit der Hauptstadtregion sichergestellt werden soll, werden trainiert.Bestandteil des Manövers sind auch verschiedene Feldübungen, darunter Operationen auf Bataillons-Ebene zur Beseitigung von Massenvernichtungswaffen. Darüber hinaus wird es Stabsrahmenübungen geben.Auch die jährliche Bürgerschutzübung Ulchi wird in dem Zeitraum des Manövers vier Tage lang im größten Umfang stattfinden. Dabei handelt es sich um eine Übung auf Regierungsebene, damit in nationalen Notfällen effektive Gegenmaßnahmen für den Schutz der Bürger ergriffen werden.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs in Südkorea diene die Zusammenführung von Übungen auf Regierungsebene und der Streitkräfte als Gelegenheit für das Land, seine Fähigkeiten im Falle eines umfassenden Kriegs zu verbessern.Im Rahmen des diesjährigen Sommermanövers wird es auch verschiedene taktische Übungen im Freien und unter echten Bedingungen geben. Zum Beispiel soll das Vorgehen nach Angriffen auf Häfen, Flughäfen und Chip-Fabriken geübt werden.