Lee Jae-myung gewinnt in Jeolla-Provinzen und Gwangju Wahlen für Parteivorsitz

Photo : YONHAP News

Der frühere Präsidentschaftskandidat Lee Jae-myung hat in der Provinz Süd-Jeolla und der Stadt Gwangju die Wahlen für den Parteivorsitz deutlich gewonnen.Lee konnte damit seine Führung im Rennen um den Vorsitz der führenden Oppositionspartei Minjoo-Partei Koreas ausbauen.Der Abgeordnete der Nationalversammlung holte 78,35 Prozent der Stimmen vor dem Abgeordnetenkollegen Park Yong-jin, den 21,65 Prozent der Abstimmenden in der Region an der Parteispitze sehen wollen.Lee hatte sich am Samstag auch in der Provinz Nord-Jeolla mit ähnlich deutlichem Vorsprung durchsetzen können.Bei den Wahlen für den Vorstand liegt der Abgeordnete Jung Chung-rae mit 26,4 Prozent weiter in Führung, dahinter folgt Ko Min-jung mit 23,39 Prozent der Stimmen.Die Minjoo-Partei will am Samstag einen Parteitag einberufen und die neue Führungsspitze wählen. Hierfür werden die Stimmen der Delegierten und die Ergebnisse der öffentlichen Meinungsumfragen zusammengerechnet.