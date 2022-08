Außenminister äußert in Telefonat mit US-Amtskollegen Bedenken wegen Prämie für Kauf von Elektroautos

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat in einem Telefonat mit seinem US-amerikanischen Amtskollegen Antony Blinken Bedenken wegen der Prämie für den Kauf von Elektroautos geäußert.Wie das Außenministerium mitteilte, habe Park in dem Gespräch am Freitag Bedenken vorgetragen, weil beim Kauf südkoranischer Elektroautos keine Prämie gezahlt werden soll.US-Präsident Joe Biden hatte am vergangenen Dienstag das Investitionsprogramm "Inflation Reduction Act" unterzeichnet. Demnach sollen Steuerbegünstigungen beim Kauf von Elektroautos gewährt werden, sofern diese in Nordamerika hergestellt wurden.Der südkoreanische Chefdiplomat habe von den Sorgen der südkoreanischen Autoindustrie berichtet und seine Hoffnung auf eine flexiblere Umsetzung der Vorgaben geäußert.Im Anschluss an das Gespräch hatten sowohl das südkoreanische als auch das US-amerikanische Außenministerium offizielle Presseerklärungen zu dem Telefonat veröffentlicht. Die Frage der Prämien für den Kauf von Elektroautos blieb darin aber unerwähnt.Minister Park hatte am selben Tag im parlamentarischen Ausschuss für Auswärtiges jedoch gesagt, dass die lokale Autoindustrie wegen des Gesetzes besorgt sei. Er würde diese Bedenken über verschiedene Kanäle an die USA herantragen, hatte er weiter gesagt.