Politik Südkorea erwägt Teilnahme an japanischer Flottenparade

Südkorea erwägt laut Informationen, ob es Japans Einladung zu einer Flottenparade annehmen wird.



Die japanischen Maritimen Selbstverteidigungsstreitkräfte hätten zu einer internationalen Flottenparade im November anlässlich ihres 70. Gründungsjubiläums die Marinen von befreundeten Ländern, einschließlich Südkoreas, eingeladen, sagte ein südkoreanischer Regierungsvertreter.



Eine Teilnahme Südkoreas werde zurzeit überprüft. Auf dem Programm stehe auch eine Such- und Rettungsübung, hieß es.



Eine internationale Flottenparade ist eine repräsentative militärdiplomatische Veranstaltung. Die südkoreanische Marine hatte in den letzten Jahren aufgrund der angespannten Beziehungen mit Japan und des Zeigens der umstrittenen Flagge der aufgehenden Sonne durch die Maritime Selbstverteidigungskräfte nicht an japanischen Flottenschauen teilgenommen.



Die gemeinsame Such- und Rettungsübung Südkoreas und Japans fand zuletzt im Jahr 2017 statt.