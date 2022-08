Ausfuhren in ersten 20 Augusttagen um 3,9 Prozent gestiegen

Photo : YONHAP News

Südkorea hat in den ersten 20 Tagen dieses Monats seine Ausfuhren um fast vier Prozent steigern können.Laut Angaben des Zollamtes am Montag betrug das Exportvolumen vom 1. bis 20. August nach vorläufigen Schätzungen 33,42 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Zuwachs von 3,9 Prozent im Vorjahresvergleich.In dem Zeitraum wurde an 15,5 Tagen gearbeitet, damit 0,5 Tage mehr als im Vorjahreszeitraum. Das durchschnittliche tägliche Exportvolumen kletterte um 0,5 Prozent.Das Importvolumen legte unterdessen gegenüber dem Vorjahr um 22,1 Prozent auf 43,64 Milliarden Dollar zu.In der Handelsbilanz wurde ein Defizit in Höhe von 10,21 Milliarden Dollar verbucht. Damit wurde sowohl das Defizit im Vorjahreszeitraum (3,57 Milliarden Dollar) als auch das Minus in den ersten zehn Augusttagen (7,67 Milliarden Dollar) übertroffen.Das Handelsdefizit von Januar bis 20. August beläuft sich auf 25,47 Milliarden Dollar.