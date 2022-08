Won-Dollar-Wechselkurs übertrifft erstmals seit 13 Jahren 1.330 Won

Photo : YONHAP News

Der Won-Dollar-Wechselkurs hat erstmals seit über 13 Jahren die Marke von 1.330 Won durchbrochen.Am Devisenmarkt in Seoul stand der Wechselkurs heute um 9 Uhr bei 1.335,5 Won pro Dollar. Das sind 9,6 Won mehr verglichen mit dem Schlusskurs am vergangenen Handelstag.Es ist das erste Mal seit dem 29. April 2009, dass die Marke von 1.330 Won pro Dollar durchbrochen wurde.Als Folge der Aufwertung des US-Dollar durchbrach der Wechselkurs am 23. Juni die 1.300-Won-Schwelle. Am 6. Juli wurde die Marke von 1.310 Won übertroffen und am 15. Juli von 1.320 Won.