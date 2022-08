Wirtschaft Südkorea und Australien diskutieren über Lieferketten für Energie und Ressourcen und Klimawandel

Südkorea und Australien haben über die Lieferketten für Energie und Ressourcen sowie Maßnahmen gegen den Klimawandel diskutiert.



Das südkoreanische Ministerium für Handel, Industrie und Energie teilte mit, dass es am Montag in Seoul mit dem australischen Ministerium für Klimawandel, Energie, Umwelt und Wasser sowie dem Ministerium für Industrie, Wissenschaft und Ressourcen die 31. Sitzung des bilateralen Ausschusses für Energie- und Ressourcenkooperation eröffnet habe.



Das Komitee ist ein offizieller Schalter für die Kooperation zwischen beiden Ländern in den Bereichen Energie und mineralische Ressourcen. Bei dem Treffen wurden Kooperationsmöglichkeiten in Bezug auf wichtige Mineralien, Wasserstoff, Erdgas und die Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlenstoff (CCUS) erörtert, um mehr saubere Energie zu nutzen und die Aufrechterhaltung von Energie-Lieferketten sicherzustellen.



Das südkoreanische Industrieministerium bat die australische Seite, für einen Erfolg eines Kooperationsprojekts für CCUS baldigst ihre Annahmeurkunde zur Revision des London-Protokolls, des Protokolls zum Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch das Einbringen von Abfällen und anderen Stoffen, bei der Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) zu hinterlegen.



Angesichts des verzögerten Inkrafttretens der Revision des London-Protokolls ermöglicht die IMO den Ex- und Import von im Zuge der CO2-Abscheidung entstehenden Stoffen, sollten die betreffenden Länder ihre Annahmeurkunde hinterlegen und ein entsprechendes Abkommen zwischen den Staaten abgeschlossen sein. Südkorea hatte im April seine Annahmeurkunde hinterlegt.